Coronavirus en France : ce que l'on sait des trois cas recensés

publié le 26/01/2020 à 10:37

"Traiter une épidémie comme on traite un incendie", a prodigué Agnès Buzyn au sujet du coronavirus. Depuis la confirmation de trois cas positifs au coronavirus chinois en France, les premiers en Europe, les autorités sanitaires doivent agir rapidement pour éviter que l'épidémie ne se propage. Mais que sait-on des trois premiers cas diagnostiqués ?

Il s'agit de deux patients hospitalisés à Paris, à l'hôpital Bichat, et d'un à Bordeaux, au CHU Pellegrin. Ils font l'objet de mesures d'isolement pour éviter la contagion, et "vont très bien", a déclaré samedi soir le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. "Nous sommes tout à fait rassurés sur leur évolution", a-t-il souligné.

Celui qui est hospitalisé à Bordeaux a 48 ans. Il est revenu le 22 janvier en France après "quelques jours" en Chine où il est "passé par Wuhan", la ville d'où est partie l'épidémie, a indiqué vendredi 24 janvier au soir la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Ce Français d'origine chinoise travaille "dans le milieu du vin" et "était amené à faire des allers-retours avec la Chine", a précisé samedi le maire de Bordeaux, Nicolas Florian.

Les patients hospitalisés à Paris sont un homme âgé de 31 ans et une femme âgée de 30 ans, selon le professeur Yazdan Yazdanpanah, chef du service maladies infectieuses à Bichat. Ce couple "originaire de Wuhan" était arrivé le 18 janvier en France pour un voyage.

Des personnes "en détection"

À Bordeaux, le maire Nicolas Florian a expliqué à France Bleu que les "dix à quinze personnes" qui ont été en contact avec le patient "se sont signalées". "Il est revenu de Chine il y a une dizaine de jours. À priori, il n'a pas pris de transport en commun, il n'a pas beaucoup fréquenté de lieux de vie", assure l'élu.

De leur côté, les autorités sanitaires mènent une enquête épidémiologique afin de repérer les gens qui ont été en contact avec les trois patients, à partir du moment où ceux-ci ont présenté des symptômes. "On liste les différent types de contacts qu'ils ont pu avoir et on mène une analyse de risques", a expliqué Daniel Lévy-Bruhl, de l'agence sanitaire Santé publique France.

Pour les personnes considérées à risque, un suivi est instauré : elles doivent prendre leur température deux fois par jour et appeler quotidiennement les autorités de santé locales.