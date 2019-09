publié le 11/09/2019 à 07:00

C'est sans doute l'une des plus grosses affaires de pédophilie de ces dernières années. À Jonzac, en Charente-Maritime, un ancien chirurgien est poursuivi par une soixantaine de victimes.

Et ce n'est peut-être qu'un début, Joël Le Scouarnec est en prison depuis deux ans pour des viols sur mineurs, il est soupçonné d'avoir agressé plus de 200 enfants en 30 ans. Comble de l'horreur, il consignait ses agissements dans des petits carnets. Marie, 33 ans, est l'une des victimes présumées du prédateur sexuel. Hospitalisée pour une opération de l’appendicite, le chirurgien aurait abusé d'elle après l'intervention médicale.

"Quand on lit ses écrits, on a l'impression qu'il écrit un livre pornographique. [...] Il prend du plaisir à les écrire, mais aussi à les relire. C'est un viol en continuité, c'est pas un viol qui s'arrête juste à l'acte", a-t-elle déclaré au micro de RTL.

La jeune femme a aujourd'hui porté plainte contre son agresseur pour sa "propre reconstruction". "On s'en tire démolie de ce genre d'épreuve. Et je le fais également pour les enfants, pour les miens, pour tous les enfants, pour crever le silence", a-t-elle ajouté.

Le procès devrait avoir lieu au début de l'année prochaine devant la Cour d'assises de Charente-Maritime.

