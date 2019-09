publié le 10/09/2019 à 08:29

La hausse spectaculaire de la mortalité routière en août (+ 17,9%) alimente à nouveau le débat entre pro et anti-80km/h : les autorités y voient l'effet persistant des destructions de radars quand d'autres contestent toujours l'efficacité de la mesure dont ils ont obtenu le prochain assouplissement.

"Nous n'avons plus le même réseau par rapport à août 2018 auquel on se compare. Et ce tout simplement parce que certains ont trouvé intelligent de casser les radars, de sorte que les vitesses augmentent", fulmine Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière.

La courbe du mois d'août, un mois traditionnellement chargé sur les routes, se calque de nouveau sur celle du premier trimestre qui avait recensé 63 tués de plus qu'en 2018. À l'époque, la Sécurité routière avait imputé ces mauvais chiffres au "relâchement des comportements" après les destructions de radars - 75% du parc selon le gouvernement - lors du mouvement des "gilets jaunes". Début juillet, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner assurait que "l'essentiel" des appareils situés "dans l'axe de mobilité des vacances (étaient) opérationnels".

