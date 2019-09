publié le 11/09/2019 à 00:26

Trois nouveaux iPhone, un iPad, une Apple Watch et deux nouvelles plateformes. La conférence de rentrée organisée par Apple mardi 10 septembre depuis son siège californien de l'Apple Park à Cupertino a accouché d'une série d'annonces plus ou moins attendues.

Sans surprise, le groupe informatique a levé le voile sur la dernière génération de son smartphone vedette, qui ressemble beaucoup à celle de 2018, mais fait des progrès en photo pour rattraper le retard accumulé sur la concurrence Android.

Le grand rendez-vous de septembre d'Apple a aussi été l'occasion d'acter le lancement d'Arcade et de TV+, deux nouvelles plateformes de jeu mobile et de streaming vidéo qui doivent élargir un peu plus l'horizon du groupe et réduire sa dépendance à l'iPhone. Retour sur les principales annonces de la conférence.

1 - Un iPhone 11 à double caméra et prix réduit

Apple a ouvert la présentation des nouveaux iPhone par celle du successeur de l'iPhone XR. Disponible le 20 septembre, l'iPhone 11 se contente d'améliorations prévisibles, comme la très puissante puce A13 Bionic et un nouvel appareil photo à double optique capable de prendre des photos avec un champ de vision plus large et d'immortaliser des scènes en basse lumière. Plus surprenant, il s'affiche 50 euros moins cher que son prédécesseur, un moyen pour Apple de jouer sur le terrain de ses concurrents Android.

Apple a dévoilé l'iPhone 11 le 10 septembre 2019 à Cupertino Crédit : AFP

2 - Un iPhone 11 Pro, le plus évolué à ce jour

L'iPhone 11 est accompagné par une version Pro plus sophistiquée, plus en phase avec l'image d'Apple, vendue plus de 1.000 euros. Disponible le 20 septembre, l'iPhone 11 Pro met l'accent sur la photographie avec une triple caméra grand angle, très grand angle et téléobjectif capable de prendre plusieurs simultanément plusieurs images d'une même scène sous des angles différents et d'éditer des vidéos en 4K aussi facilement que des photos. L'iPhone 11 Pro promet aussi une meilleure autonomie avec un chargeur rapide fourni à l'achat et un écran plus qualitatif avec la nouvelle technologie Super Retina XDR Oled.

Apple a officialisé l'iPhone 11 Pro le 10 septembre 2019 à Cupertino Crédit : AFP

3 - Un nouvel iPad d'entrée de gamme

La keynote a également vu Apple mettre à jour sa gamme de tablettes. L'iPad d'entrée de gamme lancé en 2018 passe de 9,7 à 10,2 pouces. Fabriqué en aluminium recyclé, il bénéficie d'un écran plus large et d'un connecteur magnétique pour l'associer à un clavier. Il est aussi compatible avec le stylet Apple Pencil lancé avec l'iPad Pro. Son processeur ne change pas, on retrouve la puce A10 de l'iPhone 7.

Apple a lancé un nouvel iPad le 10 septembre 2019 à Cupertino Crédit : AFP

Vendu à partir de 390 euros le 30 septembre, ce nouvel iPad évoluera sous iPad OS, le nouveau système d'exploitation dédié aux tablettes d'Apple. Présenté en juin, il propose des fonctions plus approfondies qu'iOS pour la productivité qui se rapproche du fonctionnement d'un Mac.

4 - Une nouvelle Apple Watch

La montre connectée lancée par Apple en 2015 gagne de nouvelles fonctionnalités. Après la fonction électrocardiogramme l'an passé, la Series 5 peut désormais appeler les secours partout dans le monde sans avoir un iPhone à proximité grâce à une connexion cellulaire. Elle embarque aussi une boussole intégrée.



L'Apple Watch Series 5 hérite également d'une fonctionnalité "always on display" qui permet d'afficher des informations en permanence à l'écran sans consommer trop d'énergie. Il n'est plus nécessaire de lever le poignet pour afficher l'heure ou les notifications, elle se consulte désormais discrètement comme une montre classique. L'Apple Watch Series 5 sera vendue en magasin à partir de 450 euros le 20 septembre.

Apple a officialisé l'Apple Watch Series 5 le 10 septembre 2019 à Cupertino Crédit : AFP

5 - Arcade, un abonnement à 100 jeux exclusifs à 5 euros

Présenté en mars dernier, Arcade donnera accès en échange d'un abonnement à 4,99 euros par mois à une centaine de jeux exclusifs sur iPhone, iPad et l'Apple TV jouables sur six écrans.



Ces jeux seront garantis sans publicité ni contenus payants. Une icône sera dédiée à la plateforme sur l'App Store et des nouveaux jeux seront mis en ligne tous les mois avec des recommandations et des guides. Il sera possible de commencer un jeu sur l'iPhone et de le poursuivre sur un autre appareil connecté au même compte Apple.

Apple Arcade est lancé à 4,99 euros par mois Crédit : AFP

Le service sera lancé le 19 septembre avec un mois d'essai gratuit. Cette offre est sans équivalent sur le marche. À l'heure actuelle, les seuls services par abonnement sont réservés aux jeux sur PC ou consoles.

5 - TV+, un concurrent de Netflix à 5 euros par mois

Présenté pour la première fois en mars dernier, ce service concurrent de Netflix sera lancé le vendredi 1er novembre. TV+ proposera un abonnement mensuel à 4,99 euros permettant de visionner des programmes en 4K sur six écrans. Afin de toucher un large public dès son démarrage, un an d'abonnement à TV+ sera offert aux acheteurs d'un iPad, d'un iPhone, d'un Mac ou d'une Apple TV.



Le prix d'appel du service d'Apple est résolument agressif. Alors qu'il était annoncé autour de 10 euros par mois, il est finalement plus attractif que celui de ses concurrents Disney+, fixé à 6,99 euros, et Netflix, dont le prix de départ est de 7,99 euros. Mais son catalogue est aussi plus réduit, malgré les investissements colossaux consentis par Apple ces derniers mois dans la production de programmes exclusifs.



Apple a recruté des grands noms d'Hollywood comme Steven Spielberg, Jennifer Aniston ou J.J. Abrams et promis d'ajouter de nouvelles productions originales à TV+ tous les mois. Mais le service aura vraisemblablement du mal à tenir la dragée haute à Disney+ au démarrage. Son concurrent Disney se lance le 12 novembre avec les productions Marvel, Pixar et Star Wars au catalogue.