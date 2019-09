Homophobie dans les stades : Roxana Maracineanu répond à Noël Le Graët

et AFP

publié le 10/09/2019 à 17:07

Nouvel échange entre la ministre des Sports et le président de la Fédération française de football. Après les propos tenus par Noël Le Graët au sujet de l'homophobie dans le football, Roxana Maracineanu a réagi mardi soir. "La position qu'a prise Noël Le Graët en faisant une différenciation entre homophobie et racisme est erronnée", a-t-elle déclaré.

Plus tôt dans la journée, le président de la Fédération française de football avait exhorté les arbitres à ne plus arrêter les matches en cas de manifestations homophobes. "J'arrêterais un match pour des cris racistes, j'arrêterais un match pour une bagarre, des incidents s'il y a un danger dans les tribunes", avait-il déclaré sur France Info. Selon lui, racisme et homophobie "ce n'est pas la même chose".

La semaine passée, M. Le Graët avait déjà détonné en estimant dans les colonnes du quotidien régional Ouest-France "qu'on arrêtait trop de matches" pour des manifestations homophobes dans les stades.

