Une keynote pour le moins attendue se profile du côté de Cupertino, au coeur de la Silicon Valley. Dans son campus californien de l'Apple Park, Apple lève le voile ce mardi soir à partir de 19h sur la nouvelle génération de l'iPhone à l'occasion de sa traditionnelle conférence de presse de rentrée. Le contenu des annonces ne fait plus beaucoup de doute grâce aux innombrables fuites qui circulent depuis plusieurs semaines dans la presse spécialisée.

L'iPhone sera la star de la présentation. Le luxueux téléphone est en perte de vitesse par rapport à ses concurrents et pointe désormais au quatrième rang mondial. Le groupe californien devrait concentrer ses améliorations sur l'appareil photo et l'autonomie de l'appareil et peut-être annoncer de nouveaux accessoires pour raviver son attractivité.

L'iPhone est toujours le produit star d'Apple mais il représente aujourd'hui moins de 50% de ses recettes. La marque à la pomme a entrepris ces dernières années une diversification réussie vers les services dématérialisés, une activité en pleine expansion. Les derniers en date, Apple Arcade et TV+, pourraient être évoqués ce soir, où le MacBook Pro et l'iPad Pro ont certaines chances d'être aussi à l'honneur.

Suivez les annonces minute par minute

14h00 - Bienvenue dans ce live. RTL Futur vous fait vivre l'événement de la rentrée technologique. Tout au long de l'après-midi, retrouvez les dernières rumeurs qui agitent la presse spécialisée. Puis rendez-vous à 19 heures pour ne rien rater des annonces d'Apple jusqu'à 21 heures environ.