Karine Esquivillon (nom d'épouse Pialle) a disparu depuis le 27 mars dernier, sans plus donner aucun signe de vie. Une information judiciaire pour enlèvement et séquestration a été ouverte, car plusieurs éléments font douter d'un départ volontaire.

Ses proches décrivent une mère extrêmement attachée à ses cinq enfants, notamment les trois plus jeunes, âgés de 12, 14 et 20 ans. Il y a aussi ce mystérieux sms reçu par son ex-compagnon, père des trois derniers, avec qui elle continuait d'habiter malgré la séparation : "J'ai reçu un sms d'elle me disant qu'elle partait", explique-t-il à nos confrères de M6 qui ont pu le rencontrer. Ce message indique qu'elle ne supportait plus la cohabitation avec son ancien compagnon, qu'elle reviendrait vers lui lorsqu'elle aurait trouvé un point de chute et que quelqu'un était venu la chercher.

La mère aurait également pris un certain nombre d'affaires avant de disparaître, notamment ses papiers et des habits. "Ça ne lui ressemble pas. Il y a des choses qui font que nous sommes très inquiets", ajoute l'ex-compagnon avant de conclure : "C'est une attente interminable, c'est un enfer".



Son téléphone retrouvé à quelques kilomètres de la maison

Une inquiétude partagée par toute la famille. L'ex-compagnon a été entendu par les gendarmes mais uniquement comme témoin. De vastes recherches sont menées autour du village de Maché avec notamment des chiens et des plongeurs.

Un autre élément vient jeter le trouble : le téléphone de Karine Esquivillon a été retrouvé à quelques kilomètres de sa maison deux semaines après la disparition, sans carte sim mais toujours allumé. Quelques jours avant, une photo de la dune du Pilat, à 300 kilomètres de là, avait été envoyée depuis son téléphone.

À écouter également dans ce journal

Rennes - Un adolescent de 14 ans a été pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance, après un rendez-vous aux urgences l'année dernière. Caché par sa mère, qui est elle aujourd'hui sous contrôle judiciaire, il vivait dans des conditions très difficiles.

Teknival - Une personne a été blessée et se trouve en urgence absolue ce vendredi 19 mai, en marge du festival de techno Teknival dans l'Indre, où des milliers de "teufeurs" sont présents malgré deux arrêtés préfectoraux.

Zelensky - Le président ukrainien est attendu ce samedi 20 mai au G7 qui se tient actuellement au Japon. Il vient y défendre les intérêts de son pays devant les grandes puissances.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info