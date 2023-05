Disparition de Mathieu Caizergues : ses compagnons de randonnée sont-ils responsables ?

Mathieu Caizergues, un jeune gendarme mobile de 24 ans, a disparu depuis déjà cinq ans, comme englouti dans l'un des paysages les plus monumentaux de l'île de la Réunion. Le jeune homme était en randonnée avec deux amis, à l'été 2017, quand il s'est soudain dissous dans ce décor de vacances. Il n'a fallu que quelques minutes pour perdre toute trace de lui. Malgré la mobilisation massive de dizaines de sauveteurs et un ratissage des lieux qui va durer des années, il reste introuvable.

Le 23 juin 2017, à 20h15, Pascal Q., adjudant-chef de gendarmerie appelle la brigade de gendarmerie de La Possession, sur la côte nord-ouest de l’île de la Réunion. Le militaire explique être avec un ami, Christophe J, un civil, et ils viennent de rentrer d’une journée de randonnée. Ils n'ont plus de nouvelles de Mathieu depuis la fin de l'après-midi. Le sentier que le trio a emprunté, entre la Brèche jusqu'au lieudit "Ti-Col" est très escarpé et comporte des promontoires dangereux et quelques précipices vertigineux.

Les gendarmes entament les recherches malgré la nuit, en vain. Un hélicoptère va même survoler la zone ainsi que des drones. Les enquêteurs apprennent qu'en s'arrêtant le midi pour déjeuner et faire une pause dans leur périple, les trois hommes ont consommé beaucoup d'alcool. En reprenant la route, Pascal marche en tête, Mathieu suit, Christophe ferme la marche. Le jeune gendarme a des crampes, ralentit puis se laisse alors distancer.

Ses deux compagnons mis en examen

À l'issue de leur randonnée, les deux hommes ont attendu Mathieu sur le parking. Trois heures se sont écoulées avant qu'ils ne donnent l'alerte. Mathieu Caizergues a-t-il été victime sur ce sentier escarpé d'une chute mortelle ? Mais dans ce cas-là, pourquoi n’a-t-on jamais retrouvé son corps ? Un enquêteur privé embauché par la famille, Jean-Claude Pennino a déclaré "ne jamais avoir vu ça en 30 ans de carrière".

Le 23 juin 2018, le procureur de Saint-Denis de la Réunion, Éric Tuffey, déclare Mathieu Caizergues officiellement décédé. Si la nouvelle révolte la famille, elle permet toutefois à la justice d'ouvrir une enquête pour homicide involontaire. Les deux randonneurs qui accompagnaient Mathieu se retrouvent subitement sur le devant de la scène.

Ils ne se sont pas inquiétés, ils pensaient que Mathieu allait arriver Delphine Caizergues, la mère de Mathieu

Pascal et Christophe sont mis en examen le 11 avril pour non-assistance à personne en danger. Ils ont trop tardé à appeler les secours et se sont désintéressés du sort de leur compagnon. Ils démentent un tel scénario. "On se sent enfin soutenus par la justice qui reconnaît leur responsabilité dans l'assistance à Mathieu. On a grand espoir à ce moment qu'ils libèrent leur conscience", confie Delphine Caizergues, la mère de Mathieu. "Ils restent campés sur leurs positions, ils ne se sont pas inquiétés, ils pensaient que Mathieu allait arriver", poursuit-elle. "Quand on part en randonnée à trois, on revient à trois", souligne Me Felix Allary, l'avocat de la famille Caizergues.

Le 21 mai 2019, Pascal et Christophe se retrouvent devant la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion. Ils demandent l'abandon des poursuites à leur encontre. Le 2 juillet 2019, la Cour d'appel décide que les deux compagnons de randonnée restent mis en examen. Les charges selon lesquelles ils auraient donné de fausses informations aux secours pour orienter les recherches, ces charges sont toutefois abandonnées.

Au mois d'avril 2020, le SCRC ouvre la porte à une autre scénario que le simple accident. Dans un rapport, il est ainsi noté : "L'analyse des procédures met en évidence que les conditions de la disparition de Mathieu Caizergues ne sont pas totalement explicites. S'agit-il d'un accident ou d'un fait ayant pour cause la présence d'un tiers ?" s'interrogent les gendarmes.

La piste criminelle était la dernière envisagée par l'enquête Éric Lainé, journaliste au "Journal de l’île de la Réunion"

Cinq ans après la disparition du randonneur, toutes les recherches pour le localiser se sont avérées vaines. Le dossier est toujours ouvert, grâce à l'acharnement de la famille. Le procureur de la République de Saint-Denis de la Réunion se refuse pour sa part à échafauder des hypothèses. "L'homicide involontaire n'a pas été retenu par le juge d'instruction", déclare-t-il, "toutes les pistes ont été explorées et rien ne remet en cause la piste de l'accident". Selon le magistrat : "Aucun élément tangible n'établit l'enlèvement, la séquestration ou le meurtre".



"La piste criminelle était la dernière envisagée par l'enquête. Dans l'ordre qui avait été fait sur les différentes hypothèses, on a toujours priorisé la thèse accidentelle. Ce qui fait qu'il y a un certain nombre d'investigations qui n'ont pas été conduites dès le départ", explique Éric Lainé, journaliste au Journal de l’île de la Réunion.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info