Charazed Bendouiou : "Le dossier n’est pas vide", explique Corinne Herrmann

Les quelques photos connues de Charazed Bendouiou montrent une petite fille de dix ans, souriante, espiègle et insouciante. Un visage qui s'est brutalement effacé à l'été 1987 au pied de son immeuble, à Bourgoin-Jallieu, dans l'Isère. Un scénario aux allures de déjà-vu. La petite fille s'est volatilisée alors qu'elle jouait seule sous les fenêtres de son l'appartement. Sa famille ne va plus jamais avoir aucune nouvelle d’elle.





À l'époque, les parents de Charazed sont perdus, ils n'ont aucune connaissance du monde judiciaire. Ils n’ont même pas d’avocat et ignorent tout du travail effectué par les enquêteurs. Ils ne seront même pas avertis de la clôture discrète des investigations.

Face au silence, à l'immobilisme et parfois à l'indifférence, c'est la grande sœur de la disparue, Férouze Bendouiou, qui va remuer ciel et terre pour que l’affaire ne soit pas oubliée. Après toutes ces années, celle-ci va rejoindre le pôle cold case.

Des dizaines de pistes ont été suivies, mais aucun suspect. Deux non-lieu ont été prononcés, mais la famille et les avocats ne baissent pas les bras. Mardi 31 mai 2022, Férouze Bendouiou et d'autres représentants de familles de disparus sont reçus au tribunal de Nanterre, au pôle dédié aux affaires non résolues. Sans la détermination de la famille de Charazed, le dossier de la disparue de l'immeuble des Tilleuls serait refermé depuis longtemps, alors qu'il recèle, peut-être la clé de l'énigme.

C'était vraiment une galère Me Corinne Herrmann, avocate de Férouze Bendouiou

"On voit que le système judiciaire actuel ne va pas en adéquation avec ce type d'affaire. Ce sont des affaires qui nécessitent des spécialités, qui nécessitent des experts. Des enquêteurs lambdas, ce n'est pas possible", estime Férouze Bendouiou. "Ce sont des dossiers qui ont été plus des cale-chaises que des cold cases".

"Le dossier n'est pas vide, il est resté inerte 20 ans", explique Me Corinne Herrmann, avocate de Férouze Bendouiou. "Depuis dix ans, il était quasi à l'arrêt. On bataillait beaucoup plus pour faire entendre la nécessité de reprendre les recherches, d'explorer des pistes, des témoignages… C'était vraiment une galère", poursuit-elle.

