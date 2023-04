Les infos de 6h - Disparition de Chloé : comment la joggeuse a-t-elle été retrouvée par les gendarmes ?

Ce vendredi 21 avril, Chloé, 20 ans, a disparu entre 5 h 45 et 6 h 30 alors qu'elle faisait son footing à Dammartin-en-Goël, en Seine-et-Marne. Un appel à témoins a été publié par la gendarmerie.

Le soulagement. En Seine-et-Marne, Chloé 20 ans, avait disparu vendredi matin après être partie faire un footing. Ne la voyant pas revenir chez elle, sa mère avait donné l'alerte. Une procédure pour "disparition inquiétante" avait alors été ouverte par Jean-Baptiste Bladier, le procureur de la République de Meaux.

La jeune femme a finalement fugué avec son petit-ami dans la Marne. 175 gendarmes et près de 300 volontaires se sont mobilisés et ont travaillé d'arrache-pied depuis vendredi matin. Une partie s'est consacrée aux recherches sur le terrain, là où Chloé faisait son jogging. Une autre partie a enquêté sur son entourage amical, familial et professionnel pour tenter de savoir si quelqu'un pouvait lui en vouloir.

Le travail sur la sphère amicale et la téléphonie a été la plus concluante. Via un proche de la joggeuse, les enquêteurs se sont rendus aperçus qu'un de ses réseaux sociaux, son compte TikTok, était actif, avec un autre téléphone que ceux connus de Chloé.

Le joggeuse a été retrouvée dans un camping marnais

La piste mène au téléphone d'un de ses ex compagnons. En parallèle, l'étude des caméras de vidéo-surveillance permet aux gendarmes d'identifier le véhicule de l'ex en question. Vendredi matin, à l'heure du footing, il était bien passé par Dammartin-en-Goële.

Les informations sont alors recoupées et mènent les enquêteurs à un camping, situé dans la Marne. Ils retrouvent enfin Chloé dans un mobil home, en compagnie de son ex petit-ami. Étant majeure et "consentante, il a été mis fin à la procédure pour disparition inquiétante", a précisé le procureur de la République de Meaux.



