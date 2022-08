Divorce, pension alimentaire... Ce qu'il faut savoir en cas de séparation

FAMILLE - Mon ex refuse de me présenter notre enfant le week-end, que faire ?

Les termes du jugement du divorce étaient pourtant clairs. Vous avez le droit de recevoir vos enfants le week-end. Votre ancien(e) conjoint(e) n'est pourtant enclin à vous les présenter. Quelles options vous reste-t-il ?

Si votre ex-conjoint(e) ne vous verse plus la pension alimentaire, qu'il vous doit ou ne vous la verse pas en intégralité, vous devez, dans un premier temps, lui adresser une mise en demeure de payer. Il s'agit d'un courrier recommandé avec accusé de réception dans lequel vous rappelez à votre ex-conjoint(e) son obligation de payer la pension alimentaire.

Que faire de la maison ? Qui peut continuer à vivre dedans ? La question fait partie des nombreux casse-tête allant de pair avec une séparation. Si le couple n'est pas marié, les ex-concubins doivent vendre leurs biens et chacun récupère sa part en fonction de son apport et des sommes versées pendant la vie commune. Ils peuvent aussi convenir du rachat par l'un des parts de l'autre, en passant par un notaire.

