publié le 02/06/2021 à 13:24

Emmanuel Macron débute son tour de France, ce mercredi 2 juin, pour prendre le pouls du pays. Le chef de l'État commence sa tournée par le Lot et le village de Saint-Cirq-Lapopie et nombreux sont ceux à se demander si Emmanuel Macron n'aurait pas déjà l'esprit tourné vers la présidentielle de 2022.

Comme pour ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy et François Hollande, la conquête fait partie de l'ADN des vrais politiques et puis surtout, le quinquennat a accéléré le rythme électoral, ce qui explique cette forme de campagne permanente. Ce tour de France d'Emmanuel Macron prévoit une dizaine d'étapes durant tout le mois de juin où le président échangera avec les habitants.

Son premier objectif sera ne pas apparaître hors-sol, le talon d’Achille d'Emmanuel Macron, qui n'a pas d'ancrage électoral. Il cherchera également à prendre le pouls du pays, pour savoir par exemple s'il doit lancer une réforme bis des retraites.

Ces rencontres sans filtre sont un exercice qu'Emmanuel Macron affectionne particulièrement et le grand débat, après la crise des "gilets jaunes", lui a plutôt réussi. Ces rendez-vous peuvent toutefois être risqués car s'il y a des échanges musclés ou de mauvaises images, à quelques jours du premier tour des régionales, cela peut se payer dans les urnes.

