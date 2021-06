publié le 02/06/2021 à 06:46

La préparation pour l'Euro des Bleus s'accélère. Les hommes de Didier Deschamps affrontent le Pays de Galles à Nice, ce mercredi 2 juin (21h) en match amical avant d'être opposés à la Bulgarie, le mardi 8 juin. Ce match face aux Gallois aura pour but de peaufiner les derniers réglages, en intégrant notamment le "revenant" Karim Benzema, de retour en équipe de France après 5 ans d'absence.

L'attaquant du Real Madrid va devoir gérer la pression et les nombreuses attentes placées en lui, reconnaît Robert Pirès : "Même si Karim Benzema joue dans un des plus grands clubs du monde, il aura certainement beaucoup de pression. C'est à lui de bien gérer cet événement au niveau de l'émotion parce que ça va être chaud, particulier et il va se passer plein de choses dans sa tête".

"J'attends de Karim Benzema qu'il nous aide, qu'il nous propose autre chose de ce que l'on fait habituellement, cette finesse, cette touche technique qu'il a en lui et puis surtout de bien s'adapter au schéma tactique que va mettre en place Didier Deschamps en trouvant de la complicité avec les autres" ajoute le consultant de RTL.

