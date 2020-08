Ligue des champions : l'arrêté anti-maillot du PSG à Marseille est abrogé

publié le 21/08/2020 à 11:54

Il sera finalement possible d'arborer le maillot du PSG sur le Vieux-Port le jour de la finale de Ligue des champions. Face à "l'incompréhension" suscitée, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône a abrogé ce vendredi 21 août l'arrêté pris la veille interdisant le port du maillot parisien à Marseille le jour du match opposant le Paris Saint-Germain au Bayern Munich.



L'arrêté portant sur l'interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et de détention et usage d’engins pyrotechniques à Marseille à l’occasion du match de football de la finale de la Ligue des Champions a été abrogé, précise la préfecture de police.



Cette dernière "invite instamment les supporters parisiens qui assisteront à des retransmissions de la finale à Marseille à ne pas porter de signes ostentatoires dans l'espace public et à faire preuve de modération dans leurs éventuelles célébrations afin de ne pas être pris à partie".

Des débordements après la demi-finale

"Cet arrêté avait pour seul objectif la protection des supporters parisiens", explique la préfecture dans son communiqué, qui rappelle que deux personnes ont été agressées après la victoire du PSG en demi-finale contre le RB Leipzig.

Des supporters parisiens ont été pris à partie à Marseille le soir de cette qualification. Au cours de la soirée, un homme a été interpellé puis placé en garde à vue pour des faits de violence. Des supporters de l'OM étaient par ailleurs descendus dans la rue pour entonner des chants hostiles à l'encontre du club de la capitale aux abords du Vieux-Port.