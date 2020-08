VIDÉO - BTS ajoute un record sur YouTube avec son nouveau titre pop "Dynamite"

publié le 21/08/2020 à 12:09

Pour son retour musical, BTS fait une nouvelle fois très fort. Le 21 août, le groupe de K-Pop sud-coréen mondialement connu, vient d'ajouter un nouveau record à sa carrière avec Dynamite. En quelques heures de diffusion, le clip acidulé et bourré de références à la culture pop américaine et britannique, a dépassé les 30 millions de vues sur YouTube.

Selon le média américain Forbes, avec ses 3-4 millions de vues dans la première heure de diffusion, Dynamite offre le meilleur démarrage sur YouTube à BTS, battant son précédent record obtenu avec ON, le 21 février 2020. BTS est donc loin d'arrêter son succès après avoir remporté le titre du groupe qui a vendu le plus d'albums en 2020 avec Map of the Soul : 7.

Avec Dynamite, BTS signe son premier titre tout en anglais et marque un nouveau virage pop dans sa discographie, avec une vidéo où les couleurs pastel succèdent aux arrière-plans très "instagrammables" et des tenues des 90's et des 70's avec des clins d’œil à Grease, Michael Jackson ou encore les Simpson, David Bowie, Terminator et les Beatles. Un clip de toute beauté et une musique qui redonne le sourire et l'envie de danser, comme en témoignent les ARMYs, la communauté de fans de BTS, sur les réseaux sociaux.

JE SUIS BCP TROP DE BONNE HUMEEUR.

Le pire c'est qu'hier j'étais vraiment pas bien, et là ils arrivent de bon matin avec ce ptn de bop je les aimes oh mon dieu je les aimes . Je souris depuis ce matin ma mère se demande pourquoi #DynamiteToday pic.twitter.com/8Fsn1RFcCm — 𝓗𝓸𝓼𝓪𝓴𝓲 ⁷⟭⟬🐋 (@KimShana4) August 21, 2020

Mais en vrai sa passe tellement bien en Anglais je comprend pk ils ont décidé de la garder telle qu’elle, c smoothie tu t’en rend mm pas compte qu’il chante qu’en Anglais , franchement la Vibe elle est perfect #BTSDynamite #BTS_Dynamite #DynamiteToday pic.twitter.com/GjnVbki3ox — Dynamite💥 🍑ʀᴀɴɪ🍓🐯 (@RaniAeHyun) August 21, 2020