publié le 17/08/2020 à 13:09

Un problème dans le magasin ? Et si vous envoyiez un texto ou passiez un coup de fil au directeur ? Chez Carrefour, c'est désormais possible. Depuis la mi-juillet, la marque de grande distribution affiche dans ses magasins le numéro de portable des patrons des supermarchés. Ils sont à la disposition des clients. Une stratégie qui vise à rapprocher les clients de la direction.

Dans Le Parisien, trois directeurs de magasins racontent leur expérience depuis le début de cette initiative. Ils utilisent une ligne professionnelle différente de leur portable personnel, pour ne pas mélanger travail et vie privée. Selon eux, les canulars ne sont pas si nombreux. "Pour l'instant, en tout cas, les gens sont très respectueux", témoigne Henry Zue, directeur de l'hypermarché de Sartrouville (Yvelines), dans le quotidien régional.



Les communications avec le directeur peuvent servir aussi bien à signaler des problèmes, se plaindre des produits, ou encore à des messages positifs, comme des remerciements. À partir de septembre, la stratégie de rapprochement des patrons de Carrefour devrait encore s'accélérer. Selon Le Parisien, le patron de Carrefour France aurait en effet demandé aux directeurs de magasins d'installer leurs bureaux en plein cœur du supermarché.