Confinement : comment les associations pour les jeunes se sont adaptées

publié le 08/08/2020 à 11:40

La crise sanitaire, et plus particulièrement la période de confinement, a contraint les associations à adapter leur façon de travailler pour continuer à aider les personnes dans le besoin. C'est notamment le cas du groupement des associations partenaires (GAP) du Nord-Pas-de-Calais.

Le GAP a pour mission de coordonner le travail des différentes structures qui accueillent les jeunes (de 0 à 21 ans) placés par l'aide sociale à l'enfance ou la justice. Il intervient également auprès des familles et en soutien de la population dans les quartiers.

Pendant le confinement, la priorité a été de "pouvoir garantir le fonctionnement des structures en maintenant à tout prix la continuité des accompagnements", souligne Kareen Monnier, la directrice générale du GAP.

Pour assurer la continuité pédagogique, et maintenir le lien avec les familles, l'association a reçu l'aide de nombreux bénévoles mais aussi de la Fondation de France, qui a fait un don. "Ce qui nous a permis d'acquérir des tablettes et des ordinateurs", explique Kareen Monnier pour, aussi, "maintenir le lien entre les enfants et leurs familles".

"Des enfants qui ne peuvent plus rentrer chez eux, qui ne peuvent plus avoir de liens avec leurs parents… ça peut être dévastateur pour eux."