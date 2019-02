Disparition d'Emiliano Sala : ce que l'on sait sur la découverte de l'avion

publié le 04/02/2019 à 11:30

Les très minces espoirs des proches d'Emiliano Sala de le retrouver vivant ont été définitivement anéantis avec la découverte de l'épave de son avion au large de Guernesey. Le petit appareil qui transportait le joueur argentin de 28 ans et son pilote entre Nantes et Cardiff avait disparu des radars il y a deux semaines.



Ce sont les recherches privées qui ont permis de retrouver la carcasse, des recherches financées par la cagnotte lancée par sa famille. Les 371.000 euros déjà récoltés ont permis d’affréter un bateau au nord de l'île anglo-normande pour continuer les fouilles quand la police les avaient abandonnées.

L'épave a été découverte par un vaisseau de l'entreprise Blue Water Recoveries, équipé d'un sonar. Mais dès que la découverte a été faite, ce sont les autorités qui ont repris le relais. Un vaisseau du bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens (AAIB) est rapidement arrivé sur place et a procédé à plusieurs phases d’identification.

Dans quel état se trouve la carcasse du Piper Malibu ?

Une déclaration de l'AAIB est attendue dans les prochaines heures, lundi 4 février. Dans quel état se trouve la carcasse du Piper Malibu ? Le responsable des recherches a déjà dit qu'il y avait beaucoup de débris au fond de l'eau, sans livrer plus de détails. Les corps du footballeur et du pilote sont-ils toujours à l'intérieur ? Ont-ils pu être retrouvés ? C'est évidemment une information que la famille et les fans attendent avec espoir.



Parallèlement, l'enquête pour comprendre les circonstances de l'accident va peut-être pouvoir avancer. Pourquoi le petit avion s'est-il abîmé en mer ? Puisqu'il n'y a pas de boîte noire dans ce type d'appareil, ce sont les débris qui pourraient résoudre le mystère, en tout cas c'est ce qui est espéré. L'AAIB va probablement indiquer s'ils vont ou non être repêchés rapidement.