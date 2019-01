publié le 30/01/2019 à 12:40

À la veille de l'hommage prévu par les joueurs, les dirigeants et les supporters nantais à l'occasion de la réception de Saint-Étienne, le championnat anglais a salué la mémoire d'Emiliano Sala, mardi 29 janvier. Une minute d'applaudissements a été respectée à l'Emirates Stadium de Londres, comme dans tous les stades de Premier League, alors que Cardiff s'apprêtait à affronter Arsenal pour son premier match depuis la disparition de l'attaquant argentin de 28 ans.



Les supporters de Cardiff, avec qui Sala s'était engagé juste avant que son avion ne disparaisse en mer, ainsi que les membres du club arboraient une jonquille jaune, symbole gallois. Les capitaines des deux équipes ont aussi déposé des bouquets de jonquille sur le rond central avant la rencontre.

Dans le virage de l'enceinte réservée aux supporters gallois, un drapeau argentin avec le nom de Sala a été accroché. Certains supporters ont montré des maillots de l'Argentine, l'un d'entre eux a brandi une écharpe du FC Nantes.

Une longue banderole a aussi été déployée. On pouvait y lire : "On ne t'a jamais vu jouer et jamais vu marquer, Emiliano notre beau 'Bluebird' nous t'aimerons pour toujours". Dans le programme du match, Arsenal a aussi rendu hommage à Sala, incluant le joueur dans l'effectif de Cardiff, remplaçant son numéro par une jonquille. En ouverture de la publication, Unai Emery a aussi rendu hommage à l'Argentin et offert sa sympathie à son homologue Neil Warnock.