Les garde-côtes britanniques ont annoncé jeudi 24 janvier la reprise des recherches au lever du jour pour retrouver l'avion à bord duquel se trouvait le footballeur argentin Emiliano Sala et le pilote. "Nous entamons une recherche côtière à l'aide d'un avion dans la zone de Burhou, Casquets, Alderney, la côte nord de la péninsule de Cherbourg, la côte nord de Jersey puis au-dessus de Sark", a précisé la police de Guernesey dans un tweet.



Deux jours plus tôt, les enquêteurs avaient assuré avoir trouvé des débris flottant dans l'eau, sans pouvoir dire s'ils venaient de l'avion recherché, et trois jours après la disparition, le scénario du drame reste toujours aussi mystérieux. Première zone d'ombre : l'identité du pilote.

Pourquoi Dave Henderson, pilote chevronné et habitué à cet avion immatriculé aux États-Unis, figurait lundi 21 janvier sur la liste de l'enregistrement à Nantes pour finalement ne pas prendre les commandes ni monter à bord ? Encore plus curieux, ce pilote affirme aujourd'hui qu'il n'était pas à Nantes ce week-end mais en famille en Angleterre.

Le message qui fait froid dans le dos

Vient ensuite la qualification du deuxième pilote, David Ibbotson, déjà aux commandes de l'avion lors du trajet aller Cardiff-Nantes. Son dernier message publié sur Facebook, samedi 19 janvier après son atterrissage en France, fait froid dans le dos : "Je n'ai pas été trop mauvais en arrivant mais je suis un peu rouillé avec le système d'atterrissage".



Quant à l'avion, un Piper PA 46 Malibu, principalement utilisé dans l'aviation d'affaires pour des déplacement professionnels, il est la propriété depuis 2015 du Southern aircraft consultancy Inc trustee, basé à Norfolk au Royaume-Uni. Ce consortium est proche de Willie McKay, l'agent écossais d'Emiliano Sala. Le certificat de navigabilité date de 1984.

Dans quel état était l'avion ?

Dans quel état était vraiment l'appareil qui peut transporter six personnes, pilote compris ? Un habitué de l'aéroport de Nantes affirmait mercredi 23 janvier en off avoir aperçu le capot moteur de cet avion ouvert toute la journée de dimanche 20 janvier. Les investigations sont confiées à l'AAIB, l'organisme britannique chargé des enquêtes sur les accidents aériens.

Carte de la Manche montrant la zone de recherches de l'avion transportant le footballeur Emiliano Sala Crédit : Sophie RAMIS, Juliette VILROBE / AFP