publié le 27/01/2019 à 13:56

Alors que les autorités britanniques ont décidé de mettre fin aux recherches de l'avion dans lequel avait pris place Emiliano Sala, elles ont finalement repris ce samedi 26 janvier. Une action possible grâce à la générosité de nombreux donateurs. En effet, les proches d'Emiliano Sala ont lancé une cagnotte en ligne afin de récolter de l'argent pour mener à bien cette opération via un organisme spécialisé.



Ce dimanche 27 janvier, le montant de la cagnotte avait dépassé la barre des 300.000 euros. Et parmi les quelque 4.000 donateurs, se trouvent les noms de célèbres footballeurs : Kylian Mbappé (qui aurait versé 30.010 euros), Adrien Rabiot (25.000 euros), Dimitri Payet (10.000 euros), Lucas Ocampos, Corentin Tolisso, Laurent Koscielny, Nordi Mukiele, Diego Carlos, Jordan Amavi, Ilkay Gündogan, Geoffrey Kondogbia... Figurent également parmi la liste les noms de certains coéquipiers de l'attaquant argentin au FC Nantes ainsi que celui de son ancien entraîneur Vahid Halilhodzic.



Les recherches, coordonnées par la police de Guernesey, avaient été interrompues jeudi après-midi, la police jugeant "infimes" les chances de survie du joueur et du pilote de son avion. Elles avaient mobilisé trois avions, cinq hélicoptères, et deux navires de secours.

Les proches d'Emiliano Sala avaient depuis multiplié les demandes pour reprendre les opérations.