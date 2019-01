Disparition de Sala : "Le plus difficile moment de ma vie sportive", confie Halilhodzic

et Philippe Audouin

publié le 25/01/2019 à 12:34

L'entraîneur du FC Nantes Vahid Halilhodzic n'a pu contenir son émotion en évoquant Emiliano Sala à l'occasion du retour des Canaris à l'entraînement, jeudi 24 janvier. Il était environ 17h30 quand, au terme d'une séance d'entraînement chargée en tristesse, l'entraîneur franco-bosnien est venu dire à la presse quelques mots sur le joueur avec qui il partageait beaucoup plus que le poste d'avant-centre.



"C'est peut-être le plus difficile moment de ma vie sportive, a confié l'homme de 66 ans. C'est vraiment un moment terrible, on était tous choqués", à l'annonce de la disparition de l'avion dans lequel se trouvait l'attaquant argentin de 28 ans. "C'est un garçon tellement attachant... Il aimait beaucoup le club".

"J'ai une relation particulière avec lui parce qu'au moment de mon arrivée on a beaucoup discuté", a poursuivi "coach Vahid", comme l'appellent la plupart des joueurs avec qui il a évolué. "C'est vraiment un super mec (...) Jamais il ne se plaignait. La vie peut être cruelle, injuste. Ça m'a perturbé complètement".

Fin des recherches

Parallèlement à ces déclarations, les garde-côtes britanniques ont annoncé qu'ils stoppaient leurs recherches pour retrouver l'avion mystérieusement disparu lundi 21 janvier en mer. "Nous avons passé en revue toutes les informations disponibles (...) et avons pris la décision difficile de mettre fin aux recherches". Emiliano Sala, au sommet de sa carrière, venait de s'engager avec le club gallois de Cardiff