Des supporters se sont rassemblés et ont déposé des fleurs devant La Beaujoire, avant la rencontre

C'est un match forcément particulier. Pour la première fois depuis la disparition d'Emiliano Sala, les Nantais ont refoulé les pelouses de Ligue 1 lors d'une rencontre face à Saint-Étienne, ce mercredi 30 janvier.



Les joueurs nantais ont porté à l'échauffement un maillot avec le visage d'Emiliano Sala devant et "On t'aime Emi" dans le dos. De leur côté, les Stéphanois ont arboré un simple t-shirt blanc où le message "Pray For Sala" était écrit en lettre verte.

Si l'hommage "officiel" est resté assez modeste au début du match, conformément aux souhaits de la famille de l'attaquant argentin, le public de La Beaujoire a tenu à saluer son attaquant, auteur de 42 buts en championnat en trois ans et demi sous le maillot jaune et vert. Tifos, chants, applaudissements... L'émotion était au rendez-vous dans l'antre nantaise.

Si l'ensemble de l'effectif nantais s'est réuni juste avant le coup d'envoi, l'émotion est encore montée d'un cran à la 9e minute du match. Tous les supporters, joueurs et staffs techniques se sont arrêtés pour une minute d'applaudissements en hommage à l'Argentin avant que le football ne reprennent difficilement mais définitivement ses droits.

