Disparition de Sala : le pilote pas habilité à transporter le footballeur ?

publié le 25/01/2019 à 11:34

C'est un nouveau rebondissement qui vient s'ajouter au mystère de la disparition d'Emiliano Sala. Selon le journal britannique The Times, le pilote de l'avion, porté disparu depuis ce lundi 21 janvier, n'était pas autoriser à décoller avec l'ancien footballeur du FC Nantes à son bord.



Originaire de Crowle, dans le nord de l'Angleterre, David Ibbotson, 59 ans, disposait d'un certificat de pilotage à titre privé. Selon The Times, qui cite le registre de l'Autorité fédérale de l'aviation (FAA), ce type de licence ne lui permettait pas de transporter de passagers payants. En effet, il lui aurait fallu davantage d'heures de vol et d'entraînement afin d'obtenir une licence professionnelle.

L'enquête se poursuit alors que les deux hommes sont toujours portés disparus. Dans la soirée de ce jeudi 24 janvier, la police de l'île anglo-normande de Guernesey a annoncé mettre fin aux recherches entreprises, jugeant "infimes" les chances de retrouver le footballeur et son pilote vivants. C'est au large de cette île, située dans la Manche, que le petit monomoteur a donné sa dernière trace.

"S'il vous plaît, n'arrêtez pas les recherches"

Cette affaire n'a cessé de créer une vive émotion dans le monde du ballon rond. La famille et les amis du footballeur ont imploré les secouristes de revenir sur leur décision d'interrompre les recherches.



"S'il vous plaît, n'arrêtez pas les recherches. Nous comprenons (la complexité de la) tâche, mais n'arrêtez pas les recherches", a déclaré aux médias britanniques la sœur de l'attaquant, Romina Sala. "Je sais au fond de moi qu'Emiliano est toujours vivant", a-t-elle ajouté.



Horacio Sala, le père du joueur qui était devenu le joueur le plus cher de l'histoire du club de Cardiff, a lancé un appel similaire depuis l'Argentine: "La seule chose que je demande, a-t-il déclaré à la presse, c'est qu'ils continuent à chercher. Il ne peut pas avoir disparu comme ça".



Une pétition baptisée "pour la reprise des recherches de la disparition d'Emiliano Sala et du pilote de l'avion" a été lancée en ligne par le FC Nantes et ses supporteurs. Elle avait déjà rassemblé près de 45.000 signatures à 11h ce vendredi 25 janvier.

Le FC Nantes a appris l’abandon des recherches de l'avion disparu.



Celles-ci ne peuvent s’arrêter. Le Club et ses supporters demandent avec force que les recherches pour retrouver @EmilianoSala1 continuent, pour sa famille et pour ses proches.



Ensemble, pour Emi !#PrayForSala pic.twitter.com/YOjjnoxt9H — FC Nantes (@FCNantes) 24 janvier 2019