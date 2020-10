Assassinat de Samuel Paty : quel rôle ont joué les collégiens ?

publié le 21/10/2020 à 16:00

Samuel Paty a été assassiné par un islamiste tchétchène, Abdoullakh Anzorov, après que ce professeur d'Histoire-géographie avait fait un cours sur la liberté d'expression, montrant notamment des caricatures du prophète Mahomet. Ce mercredi 21 octobre, le procureur de la République antiterroriste Jean-François Ricard a précisé les modalités de l'aide apporté par certains collégiens à l'assaillant.

"Si l'auteur des faits ne bénéficiait pas du patronyme de l'enseignant, du nom et de la localisation du collège, il ne disposait pas de moyens permettant de l'identifier. Or, cette identification n'a été rendue possible que grâce à l'intervention de collégiens du même établissement", a indiqué en préambule Jean-François Ricard.

À son arrivée aux abords du collège vers 14 heures, Abdoullakh Anzorov cherchait à identifier sa future victime. Il a abordé pour se faire une élève en lui proposant la somme de 300 ou 350 euros, a expliqué le procureur.

Anzorov aurait déclaré avoir l'intention de filmer le professeur, de l'obliger à demander pardon, de l'humilier, de le frapper. Jean-François Ricard, procureur de la République antiterroriste. Partager la citation





Le collégien qui a accepté s'est vu remettre une partie de la somme et est resté sur place avec l'auteur des faits jusqu'à l'arrivée d'autres camarades vers 16 heures. Certains se joignirent alors à lui, après qu'il leur expliqua l'objet de sa mission. Il leur a offert de partager la somme d'argent. D'autres refusèrent de rester.

Le collégien qui avait reçu l'argent avec un de ses camarades a donné une description physique de Samuel Paty à Abdoullakh Anzorov. Ce dernier aurait déclaré avoir l'intention de filmer le professeur, de l'obliger à demander pardon pour la caricature du prophète, de l'humilier, de le frapper.

Ces deux mêmes collégiens se mirent peu après à l'écart avec Abdoullakh Anzorov afin, semble-t-il, de se dissimuler des caméras de vidéosurveillance et d'un véhicule de police en patrouille à proximité. Peu avant 17 heures, plusieurs adolescents ont désigné Samuel Paty à l'assaillant au moment où il sortait du collège.