Vacances d’été : dans quels pays peut-on partir ?

publié le 01/07/2020 à 16:45

Le gouvernement, les professionnels du tourisme français, les associations de défense du patrimoine... Les appels à passer ses vacances en France n'ont pas manqué ces dernières semaines pour inciter les Français à visiter leur pays durant leurs congés d'été. Pourtant, certains rêvent d'évasion à l'étranger. Pour l'instant, les possibilités sont très restreintes, avec moins d'une vingtaine de seulement quelques pays accessibles en dehors de l'Union européenne.

Dans l'Union européenne, il est possible d'aller partout. Il est aussi possible de se rendre au Royaume-Uni , malgré leur sortie de l'Union, ainsi que la Suisse et l'Islande. L'Union européenne a aussi annoncé la réouverture de ses frontières avec 15 pays étrangers. Pourtant, cela ne veut pas dire que l'accès des Français y est permis.

Ainsi, s'il est possible pour les Australiens de se rendre en France, il n'est pas permis aux Français de voyager en Australie. Idem pour l'Algérie, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, le Canada, etc. En revanche, la Tunisie permet aux ressortissants français d'accéder à son territoire, à condition de présenter un test PCR négatif et de se mettre en quarantaine 6 jours avant de réaliser un nouveau test. Une quarantaine est aussi imposée en Corée du Sud.



Enfin, certains pays sont ouverts aux Français, comme l'Iran ou encore le Mexique. Mais le ministère des Affaires étrangères français demande d'éviter ces destinations où le virus est très actif. La Chine enfin pourrait prochainement rouvrir ses frontières aux Européens : c'est la condition si elle veut que les frontières de l'UE s'ouvrent à ses ressortissants.