Union européenne : quel avenir pour le plan de relance Macron Merkel ?

publié le 27/05/2020

Comment sortir le Vieux Continent de la crise économique dans laquelle il est empêtré en raison de la pandémie de la Covid-19 ? Voici le brûlant dossier sur lequel planchent Emmanuel Macron et Angela Merkel. Le président français et la chancelière allemande ont proposé la semaine dernière un plan de relance de 500 milliards d'euros, avec une mutualisation de la dette. C'est au tour de la Commission européenne de dévoiler son plan, ce mercredi 27 mai.

Les négociations s'annoncent musclées, car les pays européens les plus économes risquent de ne pas accepter la proposition franco-allemande. Pays-Bas, Autriche, Danemark, Suède... Le "club des radins" a en effet balayé d'un simple geste le projet de Paris et Berlin. Ces États membres sont d'accord pour la création d'un fonds d'urgence, mais ne veulent pas le distribuer sous forme de dons ou de subventions. Ils souhaitent en effet accorder des prêts sous conditions. Or l'Italie et l'Espagne sont fermement opposées à une telle hypothèse.

La Commission européenne promet de ne pas présenter mercredi un copier-coller du plan franco-allemand, mais un compromis qui devrait satisfaire les 27. Car l'unanimité est nécessaire pour adopter un tel plan. Et c'est bien là la difficulté. Les négociations s'annoncent d'ores et déjà compliquées et pourraient même échouer, ce qui mettrait en danger la zone euro.