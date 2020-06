Vacances d’été : où peut-on partir en Europe et quelles sont les règles ?

publié le 23/06/2020 à 19:01

La France, l'Allemagne, la Belgique et d'autres États membres de l'Union européenne ont rouvert leurs frontières aux citoyens de l'Union européenne le 15 juin dernier. L'Italie, la Serbie et la Croatie ont pris de l’avance en levant également quelques jours plus tôt leurs restrictions. Toutefois, les déplacements sur le "Vieux continent" sont encore limités en raison de l'épidémie de coronavirus. Explications.

Pour les ressortissants français, la Belgique, la Grèce, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Italie ou encore l'Allemagne ont rouvert leurs frontières, explique Le Figaro. Mais l'Union européenne envisage une réouverture "progressive et partielle" de ses frontières extérieures dès le 1er juillet prochain. En attendant, certaines destinations européennes sont encore soumises à des consignes ou des restrictions sanitaires.

D'une part, si certains gouvernements ont rouvert leurs frontières, les autorités douanières peuvent imposer des mesures de quarantaine comme c'est le cas à l'arrivée au Royaume-Uni, en Islande, en Slovénie et en Roumanie. D'autre part, certains continuent d'exclure les ressortissants de certains états. C'est notamment le cas du Danemark qui n'accepte que les ressortissants d'Allemagne, de Norvège et d'Islande.

Les voyages possibles en Europe pour les Français cet été Crédit : Statista

Il sera possible de voyager en Outre-mer

À l'intérieur des frontières, les Français pourront voyager librement alors que les vacances d'été débutent officiellement le 4 juillet, pour tous les élèves de primaire, collège et lycée. Pour rappel, depuis le 2 juin, la règle des limitations des déplacements à moins de 100 kilomètres autour du domicile a été levée, laissant le choix de se déplacer dans le pays sans contrainte. De même pour se rendre dans les DOM-TOM. La ministre des départements d'Outre-mer Annick Girardin a rappelé qu'aucun "motif impérieux" ne sera nécessaire "pour se rendre dans un territoire d'outre-mer" cet été. Le nombre de passagers sur les vols effectuant les liaisons "ne sera plus plafonné", a-t-elle par ailleurs ajouté.