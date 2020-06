publié le 21/06/2020 à 10:13

Dimanche 21 juin, Juliette Dumas, la coach bien être de RTL, nous invite à faire du vélo. "Je ne me déplace plus que comme ça en ce moment. Je trouve que ça ajoute encore plus de liberté à celles que nous avons retrouvé. Les cheveux dans le vent, j'admire ma ville en allant d'un endroit à un autre. Jubilatoire".

"Evidemment, quand j'ai entendu parler du Vélo voyageur, autant vous dire que j'ai regardé de très près leur programme. C'est une agence de voyages 100% vélo, avec les meilleurs itinéraires pour découvrir, s'émerveiller, se dépenser, et aussi bien manger et se reposer. Ils conçoivent des parcours faciles et accessibles à tous, de 7 à 77 ans".

"Vous pouvez choisir la durée, le niveau et le type de séjour, en couple, en groupe, avec enfants... 137 possibilités pour pédaler et se ressourcer (...) J'ai repéré quelques voyages qui me tentent : trois jours à la découverte des châteaux de la Loire, trois jours le long des plages du débarquement".

"Il y a aussi les 'vélodyssées' sur la côté atlantique entre Biarritz et Arcachon. Ce qui est formidable, c'est qu'ils s'occupent de tout si on veut : transports des bagages, hébergement avec des formules flexibles. A vous la liberté".