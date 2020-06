publié le 29/06/2020 à 03:02

Jésus était-il blanc ? La réponse est évidemment non. D'origine galiléenne, l'homme adoré par quelque 2,4 milliards de chrétiens dans le monde avait sûrement la peau mate, et probablement pas les yeux bleus. Alors faut-il le représenter avec un type caucasien ? John Welby, l'archevêque de Canterbury et chef de l'Église d'Angleterre, a estimé que "la façon dont l'Eglise occidentale dépeint Jésus doit être revue" dans une interview à BBC Today.

"En allant dans les églises à travers le monde vous ne voyez pas un Jésus blanc, a rappelé le primat anglais. Vous voyez un Jésus noir, un Jésus chinois, un Jésus du Moyen-Orient, qui est bien-sûr le plus précis, vous voyez un Jésus fidjien. Jésus est dépeint d’autant de façons qu’il y a de langues et de cultures."

Pas question pourtant de déboulonner des statues. "Je ne pense pas que jeter tout ce qui nous vient du passé soit une façon de faire, mais je pense que dire ‘ce n’est pas le Jésus qui existe, ce n’est pas le Jésus que nous adorons’, c’est rappeler l’universalité du Dieu devenu pleinement humain", a déclaré l'archevêque de Canterbury.