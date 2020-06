Coronavirus : le Mexique passe la barre des 25.000 morts

et AFP

publié le 26/06/2020 à 15:02

Au Mexique, plus de 25.000 personnes sont mortes de la Covid-19 et quelque 200.000 autres ont été contaminées depuis le début de l'épidémie dans ce pays de 127 millions d'habitants, selon les autorités.

En près de trois mois, le nombre de cas confirmés de contamination au coronavirus atteint "202.951 à l'heure actuelle", tandis que "nous déplorons la mort de 25.060 personnes des suites de l'épidémie", a déclaré jeudi 25 juin José Luis Alomía, directeur général du département d'épidémiologie du ministère de la Santé mexicain, lors d'une conférence de presse.

Mercredi 23 juin, 24.324 morts et 196.847 personnes contaminées avaient été enregistrées. Les trois premiers cas de contamination au Mexique ont été constatés le 28 février. La dernière semaine de mars, le gouvernement a suspendu ses activités non essentielles. Le 1er juin, la réouverture de ces activités a commencé progressivement.

État d'urgence maximale à Mexico

La ville de Mexico demeure dans un état d'urgence maximale. Le Mexique a une proportion de contaminations de 159 pour 100.000 habitants, selon les chiffres présentés ce jeudi lors de la conférence de presse. Le pays, qui compte 127 millions d'habitants, est en septième position pour le nombre de morts liés à l'épidémie.

Les chiffres des décès et des contaminations liées au virus dépassent largement les 8.000 décès maximum que prévoyait le ministère de la Santé, qui a, entre-temps, revu ses estimations à la hausse avec un bilan annoncé de 35.000 morts. Cela placerait le pays devant la France, l'Espagne et l'Italie. Parmi les 36 pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le Mexique est celui qui effectue le moins de tests de dépistage, avec 3,15 pour 1.000 habitants.