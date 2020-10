publié le 07/10/2020 à 15:58

À 27 jours du scrutin, la campagne de la présidentielle américaine sera marquée, ce mercredi 7 octobre, par le débat télévisé entre les deux candidats à la vice-présidence, Mike Pence et Kamala Harris. Jamais un débat pour la vice-présidence n’aura été aussi important, d'autant que les Américains vont peut être écouter leur futur président.

Être le président "de rechange" est bien le rôle du vice-président, comme ce fut le cas de Lyndon Baines Johnson, qui a prêté serment dans l’avion, après l'assassinat de John F. Kennedy, et a exercé immédiatement le pouvoir pendant l’année restante du mandat . Le candidat démocrate Joe Biden a joué ce rôle pendant huit ans auprès de Barack Obama.

Lors de cette campagne, ce rôle est particulièrement important quand on sait que, quelque soit le gagnant, Trump ou Biden, il sera le plus vieux à occuper le bureau ovale. À 78 ans, Joe Biden serait dès le premier jour de son mandat, plus âgé que le plus vieux des présidents, Ronald Reagan, quand il a quitté la Maison Blanche.

Ces derniers temps, avec l’hospitalisation de Donald Trump et les interrogations sur la santé de son adversaire Joe Biden, l'hypothèse que le président élu ne puisse pas terminer son mandat n’est pas à écarter. En tout cas c’est ce qu’auront en tête les Américains, dans la soirée de ce mercredi 7 octobre.

Mike Pence, favori du débat

Mike Pence, le vice-président sortant, est l’un des meilleurs atouts de Donald Trump, et le favori de ce débat. Il est aussi policé et prudent que le président américain peut-être agressif et impulsif et a démontré, avec talent, qu'il sait articuler de façon cohérente les aspects les plus chaotiques du trumpisme. Il est la meilleure carte de Donald Trump pour rassurer des électeurs déçus.

Le choix de Mike Pence comme vice président en 2016, alors qu’ils se connaissaient à peine, a été l’un des plus avisés de Donald Trump durant son mandat. Il lui a permis de rassurer l’électorat chrétien le plus conservateur, anti avortement, contre le mariage des couples de même sexe.

En face, la sénatrice de Californie Kamala Harris, qui pourrait devenir la première vice-présidente de l'histoire, sait que les électrices détiennent la clé du scrutin. Mais au delà du caractère historique de sa candidature, de son genre, de ses origines indiennes et jamaïcaines, ce qui va compter ce soir, c’est son passé de procureure.

Pugnace et implacable, il est légitime de penser qu'elle pourrait essayer de faire le procès de Trump à travers Pence. Prendre un ton d’inquisitrice serait risqué, tant Pence est habile et pondéré sur la forme. Elle pourrait alors tomber dans la caricature raciste dans laquelle l’enferme le camp Trump, la femme noire en colère. De son côté, Mike Pence va essayer de la dépeindre en radicale de gauche, qui ne sera la vraie présidente de Joe Biden qu'en coulisses.