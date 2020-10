Présidentielle USA : Trump ou Biden, des familles américaines se déchirent

publié le 06/10/2020 à 22:39

Donald Trump ou Joe Biden ? La question continue d'animer les États-Unis au moins jusqu'au mardi 3 novembre prochain, date de l'élection présidentielle. D'ici-là, ce débat va jusqu'à diviser les familles américaines.

Selon un sondage récent, près de 3 Américains sur 10 regrettent que ce climat politique ne cause des dégâts dans leur couple. C'est le cas notamment de Sue, qui vit dans le Wisconsin avec sa famille pro-Trump. Elle est la seule favorable à Joe Biden. Sa famille n'a jamais été aussi divisée et elle trouve cela très triste.

Cette question reste surtout générationnelle, opposant les enfants aux parents. Steve et Linda, dans l'Illinois, ne supportent plus les reproches de leur fille parce qu'ils votent Donald Trump. "Elle me dit : 'Tu me déçois j'ai envie de pleurer'", confie la mère de famille.

"Ma fille est très engagée dans le mouvement Black Lives Matter" témoigne le père. "Elle dit qu'il est raciste, à cause des messages qu'il poste sur Facebook", ajoute Linda, la maman.

Le prochain débat entre les deux candidats à la présidentielle se déroulera à Miami le jeudi 15 octobre, et il devrait une fois encore illustrer la fracture qui existe dans le pays autour de deux visions très différentes des États-Unis.