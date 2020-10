Débat Trump-Biden : mise en place de mesures pour "cadrer" les échanges

Le premier débat de la présidentielle américaine entre Trump et Biden a été mouvementé, le 29 septembre 2020.

et AFP

publié le 01/10/2020 à 03:04

Le premier débat de la présidentielle américaine opposant Donald Trump à Joe Biden a offert un show chaotique, où les deux candidats n'ont pas hésité à s'invectiver personnellement. Même Chris Wallace, journaliste de FoxNews et modérateur de l'événement, n'a pas su empêcher les deux adversaires de se couper la parole et de s'insulter. Désabusé, il a avoué dans le New York Times qu'il n'aurait "jamais pensé que ça déraillerait de cette manière".

Pour éviter une nouvelle déconvenue, la commission chargée d'organiser les débats électoraux aux États-Unis a décidé de mettre en place des mesures additionnelles pour les prochains événements. "Le débat d'hier soir a rendu évident le fait qu'une structure additionnelle devait être ajoutée au format des prochains débats afin d'assurer une discussion plus cadrée", a ainsi indiqué dans un communiqué l'organisme indépendant.

Ces nouveaux outils, dont personne ne sait rien encore, devraient être opérationnels pour les prochains débats, programmés les 15 et 20 octobre. La semaine prochaine, ce sont les colistiers de ces derniers, le vice-président Mike Pence et la sénatrice démocrate Kamala Harris, qui débattront ensemble à Salt Lake City.