Présidentielle USA (J-28) : Joe Biden accroît son avance sur Donald Trump

publié le 06/10/2020 à 18:38

Donald Trump a-t-il perdu plus qu'un débat télévisé ? Alors que l'élection présidentielle américaine se tiendra le 3 novembre, c'est ce que semble confirmer un sondage mené par la chaîne de télévision américaine CNN. L'étude a été conduite du 1er au 4 octobre auprès d'un échantillon national aléatoire de 1.205 adultes américains, à la suite de la confrontation télévisée qui s'est tenue le 30 septembre entre les deux candidats, et de l'annonce de la contamination du président américain au coronavirus.

D'après les résultats du sondage, 57% des votants estiment que Biden aurait mieux géré le débat contre 26% pour Donald Trump. L'élément déterminant semble avoir été le flou du président américain sur les groupes suprémacistes blancs, les fameux "Proud boys", qu'il a refusés de condamner. 64% des participants estiment que Trump n'a pas fait assez pour les dénoncer, et ce pourcentage grimpe à 76% chez les personnes de couleur.

Donald Trump a-t-il commis une faute ? Lors du débat il avait demandé aux "Proud boys" : "Reculez et tenez-vous prêts", un message ambigu qui ne semble pas avoir satisfait l'opinion publique. La majorité des partisans de Biden ayant répondu au sondage considèrent les questions liées à la crise de la Covid-19 (59%) et aux inégalités raciales (62%) comme prioritaires, tandis que les partisans de Trump favorisent l'enjeu économique (48%) et la criminalité (43%).

Gain de popularité chez les femmes pour Biden

Si le sondage CNN n'est qu'un instantané de la campagne, il apporte néanmoins quelques enseignements intéressants, sachant que l'élection se tient dans moins d'un mois.

Le candidat démocrate a augmenté son avantage sur Trump chez les femmes, de 57% en septembre, à 66% maintenant. Les femmes blanches titulaires d'un diplôme universitaire et les femmes de couleur sont principalement concernées. Chez les personnes de couleur, Joe Biden a également conquis un plus vaste électorat de 59% en septembre, à 69% désormais.



Comme le fait remarquer CNN, si Donald Trump n'a pas convaincu de nouveaux électorats, il semble avoir consolidé sa base de soutiens, notamment chez les hommes blancs sans diplôme qui étaient 61% à se déclarer favorable à Trump en septembre, et sont maintenant 67%. Un second débat entre les deux candidats se tiendra le 15 octobre à Miami, en Floride, et le président américain Trump a annoncé vouloir y participer.