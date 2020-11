Présidentielle américaine : comment sont comptés les votes ?

publié le 05/11/2020 à 10:37

L'élection présidentielle américaine s'est déroulée mardi 3 novembre. Pourtant, les résultats sont encore incertains. Le vainqueur de l'élection pourrait être annoncé dans la journée ce vendredi 5 novembre, mais les résultats définitifs ne seront peut-être pas connus avant plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

Pour comprendre les raisons de cette situation, il faut revenir sur le fonctionnement du vote aux États-Unis, et sur les circonstances particulières de cette élection.

La présidentielle américaine de 2020 est marquée par le recours important au vote par correspondance, en raison de la crise du coronavirus. Le camp démocrate en particulier a beaucoup encouragé ses électeurs à voter à distance, et on estime donc que les bulletins sont plutôt favorables à Joe Biden. Plus de 100 millions d'Américains ont voté de manière anticipée.

Dans certains États, les votes par correspondance sont dépouillés en dernier. Alors qu'habituellement on peut considérer qu'une élection est jouée quand un certain nombre de bulletins sont enregistrés, la différence en 2020 est que l'élection peut basculer au dernier moment, avec les votes à distance.

Des résultats différents selon les médias

C'est pour cette raison que certains médias tiennent un discours contradictoire. Par exemple en Arizona, Fox News et l'agence de presse Associated Press annoncent Joe Biden gagnant. Ils considèrent qu'avec 86% des bulletins dépouillés, l'avance de Joe Biden est suffisante pour lui assurer la victoire. C'est une estimation. De son côté, le New York Times se refuse à annoncer un vainqueur, car les résultats sont serrés et les derniers votes peuvent faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre.

Les résultats peuvent varier selon le mode de comptage propre à chaque État. Certains, comme la Floride ou l'Ohio, ont commencé à dépouiller les bulletins envoyés de manière anticipée avant l'élection. D'autres, comme la Pennsylvanie ou le Wisconsin, n'ont commencé qu'une fois les bureaux de vote fermés. Certains États n'acceptent les bulletins que s'ils sont arrivés avant ou le jour de l'élection. D'autres comptabilisent tous ceux dont le cachet de la Poste est daté du 3 novembre ou avant.

Le résultat peut aussi dépendre des recours juridiques et administratifs d'un camp ou de l'autre. Donald Trump a par exemple demandé mercredi de suspendre le dépouillement dans le Michigan, et demande de recompter les bulletins dans cet État ainsi qu'en Pennsylvanie et dans le Wisconsin. Selon les décisions des États, voire de la Cour suprême en cas de conflit, l'issue de l'élection peut encore basculer.