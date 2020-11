publié le 05/11/2020 à 05:45

Où Joe Biden peut-il aller chercher la victoire ? La tendance est désormais favorable pour le candidat démocrate qui frappe à la porte de la Maison Blanche. Il a en effet remporté l'Arizona et ce mercredi 4 novembre au soir le Wisconsin et le Michigan. On pensait que le Nevada pouvait lui apporter les six voix qui lui manquent, mais l'État vote finalement plutôt républicain.

C'est donc vers la Géorgie que tous les yeux se tournent. L'écart n'est pour l'instant que de 30.000 voix en faveur de Donald Trump, alors qu'il reste encore 5% des bulletins à dépouiller. Si Joe Biden l'emporte dans cet État, qui n'avait pas voté démocrate depuis 1992, cela lui permettrait de remporter 16 grands électeurs, alors qu'il ne lui en manque que six pour arriver aux 270 nécessaires à son élection.

Il se paierait ainsi le luxe de devenir le 46e président des États-Unis, sans même remporter la Pennsylvanie, un État pourtant clé. Résultat dans les heures qui viennent.

À écouter également dans ce journal :

Présidentielle américaine - Donald Trump lance des procédures judicaires pour stopper le comptage des voix. Le président américain a déposé un recours en Pennsylvanie pour suspendre le dépouillement. Alors que les démocrates ont remporté le Wisconsin et le Michigan, le directeur de campagne de Trump réclame "la suspension du dépouillement en attendant plus de transparence".

Prolongation de l'état d'urgence sanitaire - L'état d'urgence sanitaire a finalement été prolongé jusqu'au 16 février 2021 ce mercredi 4 novembre. Pas assez nombreux ce mardi 3 novembre, les députés LaREM n'étaient pas parvenus à faire approuver cette prolongation, provoquant la colère d'Olivier Véran.

Attentat de Nice - Un jeune de 17 ans placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'attentat de Nice qui a fait trois morts le lundi 2 novembre. Il s'agirait d'un jeune migrant dont le contact a été retrouvé dans le téléphone de l'assaillant.