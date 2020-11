Présidentielle américaine : Joe Biden a-t-il déjà gagné ?

publié le 05/11/2020 à 08:18

Ce n'est plus qu'une question d'heures. L'élection présidentielle américaine pourrait basculer dès ce jeudi après-midi, au bout du suspense. Joe Biden a finalement remporté le Wisconsin et le Michigan et il ne lui manque désormais plus qu'une poignée de grands électeurs pour accéder à la Maison Blanche. Le comptage des voix se poursuit dans les derniers États.



Si la victoire des démocrates se confirme bien en Arizona, Joe Biden dispose de 264 grands électeurs sur 270 nécessaires à l'élection. S'il remporte le Nevada et ses six grands électeurs, l'affaire serait réglée, les résultats ne seront rendus que dans plusieurs heures.

On espérait connaître dès ce jeudi matin le nom du vainqueur en Géorgie, État qui dispose de 16 grands électeurs, auquel cas on aurait pu connaître le prochain président des États-Unis, mais certains scrutateurs sont partis se coucher.

Donald Trump encore en avance en Pennsylvanie

Il faudra également attendre un moment avant de connaître les résultats de la Pennsylvanie et ses 20 grands électeurs. Joe Biden se rapproche de Donald Trump, mais dans cet État le président sortant a encore 166.000 voix d'avance. Cette avance fond au rythme du dépouillement des bulletins envoyés par courrier, le résultat est donc encore loin d'être définitif.

Pour l'instant, Joe Biden ne crie pas victoire, mais le candidat démocrate est plus que confiant. Officiellement, on attend encore les résultats définitifs de cinq États.