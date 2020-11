Résultats présidentielle américaine : Donald Trump remporte l'État de l'Ohio

publié le 04/11/2020 à 06:45

Les perspectives de réélection de Donald Trump se seraient nettement assombries sans une victoire en Ohio. À l'inverse, le pari semble réussi pour le président sortant.

Selon plusieurs médias américains, dont CNN et NBC, le 45ème président des États-Unis sera bel et bien le vainqueur dans ce "swing state", où il compte une avance d'un peu plus de 8% sur le démocrate Joe Biden avec 90% des scrutins déjà dépouillés. En 2016, il avait également battu son adversaire de l'époque, Hillary Clinton, récoltant 51,69% des suffrages contre 43,56% pour l'ancienne secrétaire d'État.

Aucun candidat républicain n'a été en mesure de remporter une élection présidentielle sans une victoire en Ohio, où 18 votes électoraux sont en jeu. En cette matinée du mercredi 4 novembre, quelques heures après la fermeture des derniers bureaux de vote, la course Trump-Biden demeure serrée et des résultats sont notamment attendus en Pennsylvanie et dans le Michigan.