Présidentielle américaine : quand le résultat final sera-t-il connu ?

publié le 05/11/2020 à 01:25

Les Américains attendent avec impatience les résultats de l’élection présidentielle. Joe Biden, candidat démocrate, était donné gagnant dans les sondages face au président Donald Trump. Pourtant les résultats sont serrés : à cette heure, Joe Biden a obtenu les votes de 248 grands électeurs et Donald Trump 214. Rappelons que le premier des deux candidats qui obtiendra 270 votes sera le nouveau président des États-Unis.

Cependant il faudra encore patienter pour connaître le nom du nouveau président américain. Aux États-Unis, le vote par correspondance, c’est-à-dire par voie postale, est une norme et cela allonge le temps de dépouillement des urnes. En 2016, sur les 146 millions d'électeurs que compte les États-Unis, 33 millions d’Américains y avaient eu recours. Mais cette année avec la pandémie de Covid-19, 91 millions d’Américains ont préféré voter de cette façon. Ainsi, comptabiliser les bulletins met plus de temps car ils doivent tous être vérifiés, et des recours sont possibles dans les États pour contester les résultats.

Cet été Donald Trump a condamné le vote par correspondance, assurant qu'il facilitait la fraude. Mais pour Ed Foley, expert en droit électoral à l'université de l’Ohio "ce n’est pas le cas”, a t-il confié à l’AFP. Selon lui, les votes par correspondance ont seulement ralenti le dépouillement, ce qui explique pourquoi le résultat définitif des élections américaines reste inconnu. En cas de conflit sur le vainqueur de l’élection, la Cour suprême, juridiction de dernier recours aux États-Unis, pourrait trancher.