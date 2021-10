Les infos de 8h - États-Unis : une transplantation d'un rein de porc sur un humain réussie

On appelle ça la xéno-transplantation, le fait de greffer un tissu ou un organe appartenant à une espèce animale sur une autre espèce animale. En l'occurrence, il s'agit d'un rein prélevé sur un porc et greffé sur un homme, en état de mort cérébrale. Sa famille avait accepté cette intervention, dans le but de faire progresser la science.

L'opération a eu lieu fin septembre aux États-Unis, dans une clinique de New-York. Cette greffe a réussi car les chercheurs ont passé l'obstacle sur lequel ils butaient depuis des années : faire accepter au corps humain un corps animal. D'habitude, les anticorps s'attaquent à un type de sucre sécrété par les cellules de porc.

Les scientifiques américains ont effacé le problème. Ils ont modifié génétiquement l'animal pour qu'il ne produise pas ce sucre. Résultat : pas de rejet, le rein fonctionne normalement et a produit de l'urine pendant deux jours et demi, le temps de cette expérience.

Cette opération a été menée sur un homme en état de mort cérébrale, en accord avec la famille. Il faudra d'autres essais plus longs pour valider cette procédure, mais les xéno-transplantations sont depuis longtemps un immense espoir pour la médecine. Si ce protocole est un succès, des greffes d'autres organes, comme le cœur, seraient envisageables.

Vaccin - Les députés ont voté tard un projet de loi rendant possible la prolongation du passe sanitaire jusqu'au 31 juillet prochain. Un autre aspect de ce projet de loi prévoit également d'autoriser les directeurs d'établissements scolaires à consulter les dossiers de vaccination des élèves, alors qu'aujourd'hui la confiance repose sur la simple présentation d'une attestation par les parents.

Météo - Plus que 3 départements demeurent en vigilance orange pour vent violent. La Tempête Aurore a balayé le nord du pays après avoir soufflé cette nuit sur la Bretagne et la Normandie. Des pointes à 175 km/h relevées à Fécamp (Seine-Maritime), plus de 140 km/h à Granville (Manche) et même le sommet de la Tour Eiffel a tremblé avec des rafles à plus de 150 km/h enregistrées.

Agriculture - Cette année est la pire récolte de miel jamais réalisée en France. 8 à 9.000 tonnes seulement ont été récupérées cette année contre 20.000 l'an dernier. La cause principale est la mauvaise météo du printemps et de l'été, car les abeilles n'aiment pas le froid. Deuxième cause : la mortalité mystérieuse qui décime les colonies d'abeilles sévit toujours.