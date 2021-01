publié le 22/01/2021 à 05:45

Une prouesse médicale incroyable. Un homme est devenu mi-janvier le premier patient à être greffé des deux épaules. L'intervention s'est déroulée à Lyon. Felix Gretarsson est islandais. Il habite la ville. Il y a vingt ans, il avait été amputé après une électrocution sur une ligne à haute tension. Il va bien et commence même à avoir de nouveau des sensations.

"Ça commence à vivre dans ses bras. Les bras et les mains sont assez chaudes. Au tout début, c'était un peu plus froid. Il a de plus en plus de sensations", a confié sa femme Sylvia à RTL.

"Quand on le touche, qu'on regarde ses mains et ses bras, ça a l'air tellement naturel. Chaque jour, il y a des kinés qui viennent et qui bougent ses bras pour lui", a-t-elle expliqué, ajoutant qu'il était encore "trop tôt" pour que son mari bouge lui-même ses bras. "N'empêche aujourd'hui quand je l'ai vu ce matin il m'a montré qu'il y avait un micromouvement. Il pouvait bouger la partie haute de son bras. Pour lui, c'était une grande chose."

Pour l'instant, une mobilité normale de ses membres paraît lointaine mais les sensations sont là. "Il ressent des choses dans ses bras. Dans les doigts, il ne ressent rien pour l'instant. Mais quand on touche il a des sensations dans la partie haute de ses bras."

