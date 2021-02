Bébé né après une greffe d'utérus : grand-mère et donneuse, Brigitte raconte

C'est l'exploit médical de la semaine. Le genre de prouesse et d'espoir qui redonne du baume au cœur en ces temps moroses. Cette belle histoire est celle de Micha, ce bébé né le 12 février dernier à l'hôpital Foch de Suresnes, deux ans après la greffe d'utérus de sa maman. Sa mère est Deborah, 36 ans, venue au monde sans organes reproducteurs à cause d'une maladie congénitale. Mais le 31 mars 2019, une transplantation a été réalisée grâce à une donneuse, qui n'est autre que la mère de Déborah.

La petite-fille de Brigitte a maintenant 10 jours, "Micha a quitté sa couveuse, elle est dans le berceau et a passé sa deuxième nuit dans une chambre avec sa maman. Tout va bien, la maman se remet doucement et bien", raconte-t-elle. "Je me sens comme une mamie normale. Sa naissance est particulière mais je suis contente comme une mamie classique", sourit la grand-mère qui rappelle que "le petit nid douillet est le même" dans lequel sa petite-fille est née, est le même que celui qui a mis au monde sa fille.

Pour Brigitte, la greffe était pour elle une "grande aventure. On a fait de très belles rencontres, l'équipe du professeur Ayoubi est très soudée, ça a été une belle rencontre de gens formidables. J'aimerais que d'autres hôpitaux puissent pouvoir faire ce genre d'intervention", affirme Brigitte. "Si c'était à refaire, je le referais."

> Les exploits de la médecine ont changé leur vie Crédit Média : Zone Interdite et Nova Production | Date : 21/02/2021