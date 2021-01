Lyon : double greffe bras-épaules, une première mondiale

publié le 14/01/2021 à 18:50

C'est une première mondiale. Les équipes de l'hôpital Édouard Herriot et de la clinique du Parc, à Lyon, ont réalisé la première greffe de la totalité des bras et des épaules sur un patient islandais. L'opération a duré environ 14 heures, et a été effectuée par les meilleurs spécialistes des deux établissements, l'un public et l'autre privé.

Deux équipes pour les prélèvements, et deux autres pour les greffes, ont été mobilisées, dévoile 20 Minutes. Père de famille de 48 ans, le patient est un ancien électricien amputé à la suite d'une électrocution sur une ligne à haute tension il y a 20 ans. Il se serait installé à Lyon en 2013 après avoir déposé un dossier de demande de transplantations. Une demande acceptée mais il a fallu attendre 5 années avant de bénéficier de cette incroyable intervention.

Selon les informations de RTL, l'exécution technique de l'opération s'est parfaitement déroulée. Il reste à savoir comment le corps du quadragénaire, toujours en réanimation à cette heure, va accepter ses nouveaux membres. Les équipes des deux établissements n'ont pas encore communiqué officiellement, elles attendent sans doute de voir comment le greffé récupère d'ici la semaine prochaine. Jusqu'à présent, il n'y a eu que des greffes de bras depuis une dizaine d'années, mais jamais bras et épaules.