Bayonne : un chauffeur de bus en état de mort cérébrale après une agression

et AFP

publié le 06/07/2020 à 10:56

Ce lundi 6 juillet au matin, le trafic du réseau de transport basque Chronoplus est très perturbé. Les syndicats ont fait valoir leur droit de retraite. Ce dimanche 5 juillet, un chauffeur de bus a été violemment agressé par plusieurs personnes. La police a indiqué que la victime était en état de mort cérébrale.

L'agression a eu lieu à Bayonne. Une personne a été interpellée, d'autres agresseurs présumés sont en fuite, a précisé cette source. La victime, quinquagénaire, a été rouée de coups et grièvement blessée à la tête après avoir refusé d'admettre des usagers qui n'avaient pas de titre de transport et n'étaient pas porteurs de masques.

L'homme a été transporté inconscient au centre hospitalier de Bayonne, dans un état grave. La direction du réseau Chronoplus a fait état de son soutien aux proches du blessé, ainsi qu'aux autres salariés. Elle juge le droit de retrait de ces derniers "totalement légitime."

Les lignes T1, 2, 4, 5, 6, 30, 32, 36, 38 ne fonctionnent pas ce lundi, ainsi que les navettes gratuites de Bayonne et Biarritz (Verdun et St Charles) prévient Chronoplus. Les agences de Biarritz et Bayonne sont fermées. La ligne 40 fonctionne partiellement. Les autres lignes ne sont pas concernées.