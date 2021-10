La récolte de miel réduite de plus de moitié cette année en raison de la météo

En 1995, la France produisait environ 32.000 tonnes de miel et en 2019, la récolte avait été de moins de 10.000 tonnes. Une année "désastreuse" : la récolte de miel 2021 se situera entre 7.000 et 9.000 tonnes seulement, soit moins de la moitié de celle de 2020, du fait des conditions climatiques très défavorables du printemps et de l'été, a déploré lundi 18 octobre l'Union nationale de l'apiculture française, l'Unaf.

"C'est la pire année de l'apiculture française", considère cette organisation, qui rappelle que l'année précédente avait été une bonne année (18.000 à 20.000 tonnes). "Le bouleversement climatique, ressenti par les apiculteurs depuis une bonne quinzaine d'années est bien là", estime l'Unaf. Dans de très nombreuses régions, de longues périodes de gel, de froid et de pluies se sont succédé durant tout le printemps et une bonne partie de l'été. "Les abeilles n'ont pas pu bénéficier des floraisons", relève-t-elle encore.

Si les récoltes de miel de colza se sont révélées médiocres dans la plupart des régions, les récoltes de miel d'acacia, anéanties par les gelées tardives et les pluies, ont été "nulles sur tout le territoire", selon l'organisation. Dans le sud, les récoltes de miel de printemps comme le romarin, le thym, la bruyère blanche ou la garrigue, ont été nulles ou médiocres. Dans le sud-est, la récolte de miel de lavande a tiré son épingle du jeu. Les récoltes de miel de châtaignier sont partout médiocres.

Les abeilles épargnées par les frelons

En montagne, les miellées se sont avérées globalement mauvaises car souvent trop brèves. Dans l'est, celles de forêt ou de sapin, sont quasiment nulles. La récolte de tournesol varie selon les bassins mais reste souvent décevante. Seul petit point de consolation pour les apiculteurs : la prédation du frelon a été très faible en 2021. Comme les abeilles, il a souffert des mauvaises conditions météorologiques.

En juillet, l'Unaf a alerté les services de l'État pour que soit mis en oeuvre le régime des calamités agricoles afin d'aider les apiculteurs à passer ce cap. Plusieurs départements ont déjà enclenché la procédure. "Il y aura moins de miel français dans les magasins mais beaucoup de miel étranger", déclare à l'AFP Christian Pons, le président de l'Unaf.