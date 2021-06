États-Unis : elle donne son rein à l’ex-femme de son mari

publié le 11/06/2021 à 23:15

Famille recomposée ne rime pas forcément avec guerre sans pitié. La preuve avec cette histoire de greffe en Floride aux États-Unis où une femme a donné son rein à l'ex-femme de son mari.

Debby, 56 ans, est entrée en salle d'opération seulement deux jours après avoir épousé Jim. Ce dernier est inquiet, son ex-femme, la mère de ses enfants âgée de 59 ans, est en danger. Ses reins ne fonctionnent plus qu'à 8%. Un frère est bien donneur volontaire mais malheureusement incompatible.

Hasard médical incroyable, la nouvelle et l'ex-épouse sont compatibles. Debby n'hésite pas : "Je devais lui donner un rein pour qu'elle continue à être une mère, une grand-mère. C'est une mère et une grand-mère incroyable. À chaque fois que je la vois avec eux, je me sens importante", raconte la donneuse. "Elle m'a sauvé la vie et je prie pour elle tous les jours", confie Mylaen, l'ex-femme de Jim.

Les deux femmes avaient déjà de bonnes relations. L'ancienne et la nouvelle épouse de Jim se considèrent désormais comme des sœurs.