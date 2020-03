publié le 25/03/2020 à 08:49

Ce mercredi 25 mars, un tiers de l'humanité est désormais confinée. Ces dernières heures, plusieurs pays d'Afrique comme le Sénégal, le Côte-d'Ivoire, la Sierra Leone ou encore la République démocratique du Congo ont décrété l'État d'urgence. C'est en revanche tout l'inverse au Brésil : le président Jair Bolsonaro se refuse à prendre ce type de mesures car "cela tuerait l'économie".

"Beaucoup de médias ont exploité le sentiment de peur et propagent la panique. Ils annoncent un grand nombre de morts en Italie alors que c'est un pays avec beaucoup de personnes âgées, contrairement au Brésil. Et c'est un pays totalement différent du notre", a-t-il expliqué dans un discours retransmis à la radio et à la télévision.

"Il faut arrêter la politique de la terre brûlée de certains gouverneurs qui ont instauré des confinements massifs des transports, des commerces. Le groupe à risque c'est celui des personnes de plus de 60 ans. Alors pourquoi fermer des écoles ? Il faut revenir à la normalité. Notre vie doit continuer", a encore affirmé le président brésilien.

À écouter également dans ce journal

Fraudes - La Direction générale de la répression des fraudes appelle les Français à la plus grande prudence. Depuis plusieurs jours, les arnaques se multiplient sur internet. Elles peuvent notamment concerner de faux-tests de dépistage du coronavirus.

Santé - Le cap symbolique et dramatique des 1.000 décès causés par l'épidémie de coronavirus en France a été dépassé mardi 24 mars. Le bilan s'élève précisément à 1.100, mais il serait sans doute très en-dessous de la réalité selon les autorités.

Emmanuel Macron - En déplacement aujourd'hui à Mulhouse, le chef de l'État doit visiter l'hôpital militaire de campagne installé par l'armée. Il s'agit, souligne l'Élysée, de "rendre hommage au personnel soignant" et de "témoigner sa solidarité envers la région Grand-Est, fortement éprouvée".