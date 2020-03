publié le 22/03/2020 à 18:43

Un total de 5.476 personnes ont été tuées par la pandémie de corovavirus en Italie, où 651 personnes ont perdu la vie dans les dernières 24 heures, selon les chiffres publiés ce dimanche 22 mars par la protection civile.



Le chiffre de décès des dernières 24 heures est moindre que celui annoncé samedi (793, un record), mais c'est le deuxième bilan le plus lourd depuis le début de la pandémie. Le nombre total de cas positifs a encore augmenté d'un peu plus de 10% (59.158 soit 5.560 de plus que samedi).

C'est la Lombardie, la région de Milan, qui enregistre la grande majorité des décès et la moitié des nouveaux cas avec des services de santé débordés. Par ailleurs, les autorités lombardes ont demandé au chef du gouvernement Giuseppe Conte de prendre des "mesures plus coercitives" et d'imposer de "nouvelles restrictions", plus sévères.