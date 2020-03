et AFP

publié le 13/03/2020 à 08:37

Les établissements scolaires seront fermés "au minimum 15 jours" à compter de lundi a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran. "Ce n'est pas de gaîté de cœur qu'on ferme les écoles" et la durée "sera la plus courte possible", mais "nous voulons un coup de frein national massif" de l'épidémie, a précisé Olivier Véran sur Europe 1, insistant sur le fait que la décision avait été prise après une réunion avec des experts à l'Élysée jeudi.

De son côté, le ministre de l'Éducation nationale a indiqué que la fermeture des écoles, collèges et lycées ira "au moins jusqu'aux vacances de printemps" qui débutent le 4 avril pour la zone C. "On parle de semaines, pas de jours", a-t-il souligné sur France Inter.



Jeudi lors de son allocution télévisée, Emmanuel Macron a annoncé la fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées et universités dès lundi 16 mars. "Un service de garde sera mis en place région par région" pour que les personnels "indispensables à la gestion de la crise sanitaire" puissent "faire garder leurs enfants et continuer d'aller au travail", a-t-il ajouté lors d'une déclaration télévisée.